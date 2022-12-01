



Предъявлено обвинение террористу, убившему израильтянина в 2015 году

Военный суд предъявил обвинения палестинцу за убийство израильтянина, совершенное в 2015 году.

Маад Хамед был членом ячейки ХАМАСа, убившей 25-летнего Розенфельда 29 июня 2015 года. Его застрелили из проезжавшего мимо автомобиля.

Хамед признан виновным в умышленном убийстве. Также ему предъявлено обвинение в другом нападении с применением огнестрельного оружия в том же месяце.

Он был арестован палестинскими силами безопасности в июле 2015 года. Террорист оставался под стражей до апреля этого года, после чего его арестовали израильские силы безопасности.

В результате нападения, когда был убит Розенфельд, ранения получили еще три человека. В них стреляли, когда они возвращались домой с баскетбольного матча.

Трое членов террористической ячейки уже приговорены к пожизненному.