Предъявлено обвинение террористу, убившему израильтянина в 2015 году
Военный суд предъявил обвинения палестинцу за убийство израильтянина, совершенное в 2015 году.
Маад Хамед был членом ячейки ХАМАСа, убившей 25-летнего Розенфельда 29 июня 2015 года. Его застрелили из проезжавшего мимо автомобиля.
Хамед признан виновным в умышленном убийстве. Также ему предъявлено обвинение в другом нападении с применением огнестрельного оружия в том же месяце.
Он был арестован палестинскими силами безопасности в июле 2015 года. Террорист оставался под стражей до апреля этого года, после чего его арестовали израильские силы безопасности.
В результате нападения, когда был убит Розенфельд, ранения получили еще три человека. В них стреляли, когда они возвращались домой с баскетбольного матча.
Трое членов террористической ячейки уже приговорены к пожизненному.