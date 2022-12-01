Новости » Арабо-израильский конфликт
Предъявлено обвинение террористу, убившему израильтянина в 2015 году
01.12.2022 18:11 Алина Груднева

Предъявлено обвинение террористу, убившему израильтянина в 2015 году

Военный суд предъявил обвинения палестинцу за убийство израильтянина, совершенное в 2015 году.

 
Маад Хамед был членом ячейки ХАМАСа, убившей 25-летнего Розенфельда 29 июня 2015 года. Его застрелили из проезжавшего мимо автомобиля.
 
Хамед признан виновным в умышленном убийстве. Также ему предъявлено обвинение в другом нападении с применением огнестрельного оружия в том же месяце. 
 
Он был арестован палестинскими силами безопасности в июле 2015 года. Террорист оставался под стражей до апреля этого года, после чего его арестовали израильские силы безопасности.
 
В результате нападения, когда был убит Розенфельд, ранения получили еще три человека. В них стреляли, когда они возвращались домой с баскетбольного матча.
 
Трое членов террористической ячейки уже приговорены к пожизненному.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы