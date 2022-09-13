



Предупреждение: Террористы могут спровоцировать насилие на Храмовой горе

Премьер-министр Яир Лапид проводит оценку безопасности с министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом и начальником полиции Коби Шабтаем в преддверии предстоящих еврейских праздников.



Об этом сообщает Times of Israel.



Высокопоставленный чиновник, присутствовавший на встрече, сообщил KAN, что есть "конкретные предупреждения о том, что террористические группы планируют разжигать насилие вокруг Храмовой горы".



По словам чиновника, полиция издала запретительные приказы как еврейским, так и арабским активистам, чтобы они держались подальше от места во время праздников, которые начнутся в конце этого месяца.