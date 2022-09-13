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Предупреждение: Террористы могут спровоцировать насилие на Храмовой горе
13.09.2022 14:54 Ольга Белозерова

Предупреждение: Террористы могут спровоцировать насилие на Храмовой горе

Премьер-министр Яир Лапид проводит оценку безопасности с министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом и начальником полиции Коби Шабтаем в преддверии предстоящих еврейских праздников.

Об этом сообщает Times of Israel.

Высокопоставленный чиновник, присутствовавший на встрече, сообщил KAN, что есть "конкретные предупреждения о том, что террористические группы планируют разжигать насилие вокруг Храмовой горы".

По словам чиновника, полиция издала запретительные приказы как еврейским, так и арабским активистам, чтобы они держались подальше от места во время праздников, которые начнутся в конце этого месяца.

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