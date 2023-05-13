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Представитель Джихада: Кампания продолжается, наши следующие атаки уже в пути
13.05.2023 10:15 Евгения Маркова

Представитель Джихада: Кампания продолжается, наши следующие атаки уже в пути

Неназванный представитель палестинской террористической группировки "Исламский джихад" предупреждает Израиль о грядущих атаках, не сообщая подробностей.

"Кампания продолжается, наши следующие атаки уже в пути", — заявил чиновник ливанской сети "Аль-Маядин", сообщает новостной сайт Ynet.

Чиновник также упомянул переговоры о возможном прекращении огня, которые ведутся при посредничестве Каира.

"Египет прилагает долгосрочные усилия, и мы ценим это. Мы разговариваем с ними в позитивном ключе", — сообщил чиновник.
 

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