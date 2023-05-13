



Представитель Джихада: Кампания продолжается, наши следующие атаки уже в пути

Неназванный представитель палестинской террористической группировки "Исламский джихад" предупреждает Израиль о грядущих атаках, не сообщая подробностей.



"Кампания продолжается, наши следующие атаки уже в пути", — заявил чиновник ливанской сети "Аль-Маядин", сообщает новостной сайт Ynet.



Чиновник также упомянул переговоры о возможном прекращении огня, которые ведутся при посредничестве Каира.



"Египет прилагает долгосрочные усилия, и мы ценим это. Мы разговариваем с ними в позитивном ключе", — сообщил чиновник.

