



Представитель Минобороны: Ракеты на севере Израиля – всего лишь вопрос времени

По словам высокопоставленного чиновника Министерства обороны, ракеты, выпущенные палестинскими террористическими организациями в Иудее и Самарии, вскоре будут запущены по населенным пунктам на севере Израиля, включая Хадеру.



Подполковник Ярон Бускила, генеральный секретарь аналитического центра "Движение за безопасность", бывший командующий ЦАХАЛа в Иудее и Самарии, считает, что Изреельская долина недалеко от Хайфы может оказаться на линии огня. По его словам, террористические организации из ПА работают над производством “грубых” ракет уже около 15 лет.



Решение ЦАХАЛа сохранить минимальное присутствие в северной Самарии, по мнению Бускилы, было серьезной ошибкой, которая позволила террористическим организациям развиваться и привела к нехватке разведданных, необходимых для предотвращения терактов. Бускила уверен, что израильские военные также допустили ошибку, не воспользовавшись импульсом июльского крупномасштабного рейда в Дженине, получившего название “Дом и сад” – его нужно было использовать в качестве отправной точки для дополнительных операций.



“Политический эшелон принял решение вновь сократить присутствие ЦАХАЛа. Это означает, что террористические организации вновь усиливаются и восстанавливают свои возможности, в том числе попытки запустить ракеты”, – говорит он. “Когда они испытывают свои ракет, то делают это на открытой местности, где у нас есть возможности наблюдения, чего они боятся. Но, как и в Газе, они в конечном итоге преуспели, и это только вопрос времени”.



Боаз Ацани, коллега Бускилы по "Движению за безопасность" считает, что “ситуация напоминает первые дни запусков ракет из Газы”.



“Риск того, что эти запуски станут рутинными, очень велик. Первыми целями будут кибуцы и мошавы в Изреельской долине, а после этого они распространяться шире. Их нужно раздавить сейчас, пока они еще маленькие”, – убежден он.