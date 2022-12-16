



Представитель ХАМАС: израильские арабы играют важную роль в борьбе за Палестину

Муса Абу Марзук, заместитель лидера ХАМАС, отвечающий за иностранные дела, назвал израильских арабов "первой линией соприкосновения" в борьбе против Израиля.



В интервью связанной с "Хизбаллой" газете "Аль-Ахед" по случаю 35-й годовщины создания ХАМАС Абу Марзук направил послание "палестинским арабам в Государстве Израиль", в котором говорилось: "По сути, наш палестинский народ в оккупированных внутренних районах находится на первой линии контакта с сионистскими предприятиями, и это ложится на них тяжелым бременем в плане освобождения и прекращения израильской оккупации".



"Арабы Израиля более способны, чем другие, превратить сионистское образование в образование, которое изгоняет его жителей из страны и лишает его сущности. Ибо они составляют неоценимую человеческую силу и находятся в трениях с сионистским образованием и его внутренними противоречиями", — заявил он.



Абу Марзук также добавил: "Их конфронтация с Израилем влияет на это, и операция "Страж стен" в мае 2021 года доказала всем важность роли палестинцев в Израиле и силу их влияния. Израильские арабы сорвали планы оккупации".

