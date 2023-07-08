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Представитель ЕС посетил Дженин, обвинив Израиль в нарушениях
08.07.2023 14:37 Алина Груднева

Представитель ЕС посетил Дженин, обвинив Израиль в нарушениях

Представитель Евросоюза в ПА Свен Кюн Фон-Бургсдорф посетил Дженин, чтобы посмотреть на последствия контртеррористической операции ЦАХАЛа.

Он был членом делегации, в которую вошли несколько десятков дипломатов.

"Нападение на Дженин было болезненным. То, что произошло, является нарушением международного права", - сказал он.

По словам представителя ЕС в ПА, международное сообщество должно оказать давление на Израиль для урегулирования израильско-палестинского конфликта.

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