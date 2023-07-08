



Представитель ЕС посетил Дженин, обвинив Израиль в нарушениях

Представитель Евросоюза в ПА Свен Кюн Фон-Бургсдорф посетил Дженин, чтобы посмотреть на последствия контртеррористической операции ЦАХАЛа.



Он был членом делегации, в которую вошли несколько десятков дипломатов.



"Нападение на Дженин было болезненным. То, что произошло, является нарушением международного права", - сказал он.



По словам представителя ЕС в ПА, международное сообщество должно оказать давление на Израиль для урегулирования израильско-палестинского конфликта.