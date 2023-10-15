



Представитель ЦАХАЛа: ХАМАС, вероятно, удерживает заложников под землей

Заложники ХАМАСа, захваченные в Израиле, вероятнее всего, удерживаются под землей.



Об этом в комментарии CNN сказал представитель Армии обороны израиля Йонатан Конрикус.



"Похищенных террористами ХАМАСа, скорее всего, удерживают под землей в различных местах", - отметил он.



По словам Конрикуса, бойцам ЦАХАЛа чрезвычайно сложно сражаться в такой густонаселенной городской местности. Он также заверил, что Армия обороны Израиля не будет атаковать мирных жителей в Газе.



"Но опять же, мы должны помнить о том, что собираемся сражаться с безжалостным врагом, который использует все доступные средства, в том числе, мирных жителей в качестве живого щита и гражданскую инфраструктуру в военных целях", – отметил он.