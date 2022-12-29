



Представитель Аббаса: "В независимой Палестине не останется ни одного поселения"

Официальный представитель председателя ПА Махмуда Аббаса, Набиль Абу Рудейне, заявил, что основные принципы следующего израильского правительства в отношении укрепления "поселений" в Иудее и Самарии противоречат всем резолюциям международной законности, включая резолюции ООН.



Об этом сообщает "Аруц Шева",



По словам Абу Рудейне, основные направления деятельности нового правительства Израиля "представляют собой опасную эскалацию и будут иметь последствия для региона".



"Новое правое правительство должно понять, что без подчинения решениям международной легитимности ничего не будет достигнуто, и что на земле независимого государства Палестина не останется ни одного поселения", - заявил он.



Он добавил, что без независимого палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме в регионе не будет безопасности и стабильности.