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Представитель Аббаса: рейд ЦАХАЛа в Дженине обозвал "резней"
19.06.2023 15:11 Алина Груднева

Представитель Аббаса: рейд ЦАХАЛа в Дженине обозвал "резней"

Пресс-секретарь председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне назвал сегодняшний (19 июня) рейд ЦАХАЛа и МАГАВа в Дженине "резней" и попыткой "втянуть этот район в поток насилия".

Он потребовал от Вашингтона и всего мирового сообщества "остановить это безумие".

"Молчание на мировой арене побуждает правительство Израиля продолжать свои преступления и вести полномасштабную войну против палестинского народа, его земли и его святых мест", — сказал Рудейне.

Напомним, в ходе сегодняшнего рейда в Дженине террористы напали на бойцов ЦАХАЛа и МАГАВа. В результате были подорваны минимум пять армейских джипов, ранены около пяти военных.

Между тем, минздрав ПА рапортует о четырех убитых и 62 пострадавших палестинцах в ходе перестрелки.
 

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