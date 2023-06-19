



Представитель Аббаса: рейд ЦАХАЛа в Дженине обозвал "резней"

Пресс-секретарь председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне назвал сегодняшний (19 июня) рейд ЦАХАЛа и МАГАВа в Дженине "резней" и попыткой "втянуть этот район в поток насилия".



Он потребовал от Вашингтона и всего мирового сообщества "остановить это безумие".



"Молчание на мировой арене побуждает правительство Израиля продолжать свои преступления и вести полномасштабную войну против палестинского народа, его земли и его святых мест", — сказал Рудейне.



Напомним, в ходе сегодняшнего рейда в Дженине террористы напали на бойцов ЦАХАЛа и МАГАВа. В результате были подорваны минимум пять армейских джипов, ранены около пяти военных.



Между тем, минздрав ПА рапортует о четырех убитых и 62 пострадавших палестинцах в ходе перестрелки.

