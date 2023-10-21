



Председатель ПА в Каире: палестинцы не покинут Газу

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас выступил на "мирном саммите" в Каире относительно продолжающейся войны в Израиле.



Он объявил о полном неприятии убийств мирных жителей "с обеих сторон".



Также Аббас призвал к освобождению всех гражданских лиц, "заключенных и задержанных". Судя по всему, он имел в виду около 210 заложников, вывезенных ХАМАСом в Газу. Также он призвал Израиль прекратить "варварскую агрессию" в Газе. Говоря об эвакуации населения с севера Газы, он сказал, что палестинцы никуда не намерены уходить.



"Мы не уйдем и останемся на своей земле", — подытожил он.



Как сообщалось ранее, "мирный саммит", инициированный Египтом, на котором присутствовали арабские лидеры, завершился без итогового заявления.