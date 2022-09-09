



Предотвращение теракта в Яффо: спецназ рассказал, как вычислил террориста

Прапорщики полицейского спецназа ЯСАМ Шариф Хасон и Менгисто Мехабаху рассказали, как им удалось идентифицировать террориста в Яффо.



"Он увидел нас и резко дернулся, попытался дистанцироваться. Мы сразу заподозрили неладное", - рассказывают полицейские.



Правоохранители проводили инструктаж, когда заметили подозрительного палестинца.



"Во время проведения инструктажа на площади Кикар ха-Шаон в Яффо примерно в 10 метрах от нас я увидел подозрительного парня. Он был одет во все черное, за спиной у него была сумка. Я обратил внимание, что он как-то инстинктивно дернулся, когда увидел полицейских. Приглядевшись, мне показалось, что через ткань сумки проступало что-то похожее на оружие. Я попросил его подойти к нам. Спросил, откуда он. В ответ услышал, что из Шхема, разрешения на пребывание в Израиле не имеет, а также нет никакого удостоверения личности. Я объявил ему, что он задержан". ", - рассказал один из полицейских.



