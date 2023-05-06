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Правозащитники обвинили Израиль в жестоком обращении с заключенными
06.05.2023 15:04 Алина Груднева

Правозащитники обвинили Израиль в жестоком обращении с заключенными

Правозащитная организация Amnesty International обвинила Израиль в жестоком обращении с палестинскими заключенными.

Таким образом правозащитники отреагировали на смерть устроившего голодовку члена "Исламского джихада" Хадера Аднана.

Согласно отчету, его смерть является "напоминанием о цене, которую палестинцы платят за то, что бросили вызов апартеиду".

По словам регионального директора организации по Ближнему Востоку, власти Израиля якобы отказали Аднану в доступе к специальной помощи и "оставили его умирать в одиночестве в своей камере". Хотя, как известно, по факту, он сам отказался.

"Ужасное обращение с таким высокопоставленным задержанным является последним тревожным признаком того, что израильские власти становятся все более наглыми в своем презрении к правам и жизням палестинцев и все более безрассудными в своей жестокости по отношению к палестинцам", — возмутилась Хеба Морайеф.

 

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