



Правозащитники обвинили Израиль в жестоком обращении с заключенными

Правозащитная организация Amnesty International обвинила Израиль в жестоком обращении с палестинскими заключенными.



Таким образом правозащитники отреагировали на смерть устроившего голодовку члена "Исламского джихада" Хадера Аднана.



Согласно отчету, его смерть является "напоминанием о цене, которую палестинцы платят за то, что бросили вызов апартеиду".



По словам регионального директора организации по Ближнему Востоку, власти Израиля якобы отказали Аднану в доступе к специальной помощи и "оставили его умирать в одиночестве в своей камере". Хотя, как известно, по факту, он сам отказался.



"Ужасное обращение с таким высокопоставленным задержанным является последним тревожным признаком того, что израильские власти становятся все более наглыми в своем презрении к правам и жизням палестинцев и все более безрассудными в своей жестокости по отношению к палестинцам", — возмутилась Хеба Морайеф.



