



Правительство просит еще раз отложить эвакуацию Хан-аль-Ахмара

По сообщениям израильских СМИ, правительство Израиля намерено обратиться в БАГАЦ в воскресенье с просьбой еще раз отложить эвакуацию Хан аль-Ахмара. Сообщается, что правительство сделало такой запрос по причине того, что оно близко к достижению соглашения об эвакуации незаконного бедуинского города по обоюдному согласию.



Ходатайство об эвакуации города было подано пять лет назад, и с тех пор последующие правительства неоднократно просили об отсрочке эвакуации. В последний раз, когда БАГАЦ согласился отложить свое требование к правительству об эвакуации города в начале этого года, Высокий суд заявил, что, если не получит ответа от правительства к апрелю, то прикажет эвакуировать город.



Сообщения о намерениях правительства вызвали резкую критику со стороны оппозиционных депутатов.



“Какое плохое оправдание для очередной задержки в нескончаемой саге”, – высказался депутат Кнессета от “А-маханэ а-Мамлахти” Зеэв Элькин. “Еще в 2018 году Нетаниягу использовал предлог добровольной эвакуации, когда просил отложить эвакуацию и обещал, что это произойдет в считанные недели. С тех пор прошло пять лет... Бецалель [Смотрич] и Итамар [Бен-Гвир], вы не спите?”