



Правительство Нетаниягу возобновило израильско-палестинские мирные переговоры

Палестинские официальные лица в понедельник выразили удовлетворение итогами саммита в Шарм-эш-Шейхе по безопасности с Израилем, тода как ХАМАС и другие палестинские группировки продолжали критиковать Палестинскую администрацию за участие в собрании. В саммите также приняли участие представители США Иордании и Египта.



Палестинский чиновник анонимно сообщил, что результаты воскресного саммита в Шарм-эль-Шейхе, а также предыдущего саммита в Акабе ”показывают, что палестинцы работают с правительством Нетаниягу над статусом израильско-палестинского мирного процесса. По словам источника, “мирный процесс между Израилем и палестинцами был фактически возрожден благодаря двум встречам на высшем уровне”. Он указал, что предыдущее правительство отказывалось вести политические переговоры с палестинцами, ограничив контакты вопросами безопасности.



Генеральный секретарь Исполнительного комитета ООП Хусейн аш-Шейх, который возглавлял палестинскую делегацию на воскресном саммите, сказал, что переговоры “характеризуются трудностями перед лицом твердой позиции палестинской делегации, отказывающейся от достижения политического соглашения,по которому Израиль обязуется прекратить все односторонние меры”. Он отметил, что “по некоторым вопросам и трекам был достигнут прогресс, и все еще есть некоторые спорные моменты”.



Палестинские источники утверждают, что Израиль согласился провести ряд мер по урегулированию ситуации, особенно во время священного месяца Рамадан, который начинается 22 марта. Эти меры включают в себя приостановку военных действий в палестинских городах и деревнях, аресты подозреваемых палестинцев теперь должны производиться, если только они не станут “бомбой замедленного действия”. Источники отметили, что Израиль снова согласился заморозить строительство и расширение поселений и высвободить часть палестинских налоговых поступлений, захваченных израильским правительством в ответ на выплаты, ПА семьям погибших в терактах против израильтян.



В коммюнике, опубликованном после саммита в Шарм-эш-Шейхе, говорится, что пять сторон “провели тщательные обсуждения путей и средств снижения напряженности на местах между палестинцами и израильтянами, чтобы проложить путь к мирному урегулированию отношений между израильтянами и палестинцами”.

“Стороны подтвердили свое стремление к безопасности, стабильности и миру для израильтян и палестинцев, и признали необходимость деэскалации на местах, предотвращения дальнейшего насилия, а также принятия мер по укреплению доверия, созданию политического горизонта и решению вопросов посредством прямого диалога”, – говорится в документе.

Кроме того, Израиль и ПА подтвердили свою совместную готовность к прекращению односторонних мер в течение 3–6 месяцев. Это включает в себя обязательство Израиля прекратить обсуждение любых новых поселений в течение четырех месяцев и приостановить выдачу разрешений на строительство любых аванпостов в течение шести месяцев, говорится в коммюнике.

Израиль и ПА также договорились разработать механизм “для сдерживания и противодействия насилию и подстрекательству” и “значительно улучшить финансовое положение Палестинской национальной администрации”.