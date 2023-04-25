



Позорный приговор линчевателю из Хайфы

Безжалостное нападение на националистической почве - и мягкий приговор: спустя полгода после жестокого нападения на набережной Бат Галим в Хайфе - суд приговорил 26-летнего мужчину к 15 месяцам тюрьмы за безжалостное избиение Дмитрия, жителя города. Дмитрий в момент нападения гулял с женой и другом.



Полицейское расследование показало, что нападавший и его друзья произносили оскорбительные высказывания националистического характера в адрес троих, а затем избили кулаками и ногами Дмитрия, который пытался защититься. Подвергшиеся атаке попытались скрыться с места происшествия, но обвиняемый и еще несколько человек последовали за ними и снова начали избивать Дмитрия.



Один из участников инцидента достал нож и ударил Дмитрия в голову, в то время как обвиняемый и еще один человек продолжали избивать его, несмотря на его мольбы. Жена и друг Дмитрия попытались встать на его защиту, но нападавшие угрожали холодным оружием





После того как нападавшие скрылись, Дмитрий был эвакуирован в больницу в состоянии средней тяжести, в то же время было начато полицейское расследование и произведены аресты лиц, причастных к этому делу. В конце концов, было найдено достаточно доказательств для предъявления обвинения только одному молодому человеку, за нанесение телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах.



По истечении примерно шести месяцев судебный процесс был завершен. Обвиняемый отделался мягким приговором - 15 месяцев лишения свободы, что полностью противоречит требованию прокуратуры. "Мы шокированы мягким приговором, это стыд и позор", - протестовала семья жертвы. Защитник подсудимого, адвокат Томер Неве, заявил 12-м у каналу: "Мой клиент отрицает какую-либо расистскую подоплеку инцидента. Суд правильно взвесил все соображения и отклонил ходатайство обвинения о многолетнем тюремном заключении".