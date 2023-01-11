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Пожизненное и 20 лет тюрьмы за изнасилование и убийство израильтянки
11.01.2023 12:33 Аркадий Бочаровский

Пожизненное и 20 лет тюрьмы за изнасилование и убийство израильтянки



В Иерусалиме продолжается суд над арабским террористом из Хеврона, 4 года назад изнасиловавшим и убившим 19-летнюю Ори Ансбехер в Иерусалиме.

Йовал Кадер из окружной прокуратуры Иерусалима требует приговорить обвиняемого к пожизненному заключению и 20 годам лишения свободы за  совершенные террористом преступления.

Прокурор процитировал слова, написанные Ури покойным в день убийства:

"Куда ушло солнце и вернется ли оно, и, может быть, мир или вселенная, или даже Бог, если он есть, принесет нам что-то другое на его место, что будет светить нам и дарить свет и тепло, и, может быть, немного любви".

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