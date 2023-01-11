



Пожизненное и 20 лет тюрьмы за изнасилование и убийство израильтянки





В Иерусалиме продолжается суд над арабским террористом из Хеврона, 4 года назад изнасиловавшим и убившим 19-летнюю Ори Ансбехер в Иерусалиме.



Йовал Кадер из окружной прокуратуры Иерусалима требует приговорить обвиняемого к пожизненному заключению и 20 годам лишения свободы за совершенные террористом преступления.



Прокурор процитировал слова, написанные Ури покойным в день убийства:



"Куда ушло солнце и вернется ли оно, и, может быть, мир или вселенная, или даже Бог, если он есть, принесет нам что-то другое на его место, что будет светить нам и дарить свет и тепло, и, может быть, немного любви".