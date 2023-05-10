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Появилось видео перехвата ракеты над Сдеротом
10.05.2023 19:46 Алина Груднева

Появилось видео перехвата ракеты над Сдеротом

Появилось видео перехвата ракеты, выпущенной из Газы, в Сдероте.

Это произошло во время очередного раунда масштабного ракетного обстрела Израиля из Газы.

Информация о пострадавших и попаданиях не поступала. Работает "Железный купол".
 

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