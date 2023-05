Появилось видео перехвата ракеты над Сдеротом

Появилось видео перехвата ракеты, выпущенной из Газы, в Сдероте.



Это произошло во время очередного раунда масштабного ракетного обстрела Израиля из Газы.



Информация о пострадавших и попаданиях не поступала. Работает "Железный купол".



Footage shows the heavy rocket barrage from the Gaza Strip at southern and central Israel. pic.twitter.com/nzAQ0zMVWC