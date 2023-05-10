Появилось видео перехвата ракеты над Сдеротом
Появилось видео перехвата ракеты, выпущенной из Газы, в Сдероте.
Это произошло во время очередного раунда масштабного ракетного обстрела Израиля из Газы.
Информация о пострадавших и попаданиях не поступала. Работает "Железный купол".
יירוט הרקטות בשדרות @hadasshtaif pic.twitter.com/lfxusCvehT— גלצ (@GLZRadio) May 10, 2023
Footage shows the heavy rocket barrage from the Gaza Strip at southern and central Israel. pic.twitter.com/nzAQ0zMVWC— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 10, 2023