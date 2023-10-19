Появилось новое видео нападения террористов на фестиваль в Негеве 7 октября
На новых кадрах видно, как террористы ХАМАС открывают огонь на фестивале "Нова" в районе южной общины Реим во время терактов 7 октября.
На видеозаписи, опубликованной группой South First Responders в Telegram, видно, как десятки террористов ХАМАС открывают огонь в сторону убегающих участников праздника.
В результате нападения на вечеринку под открытым небом погибло не менее 260 человек.
תיעוד חדש מהמסיבה ברעים. המחבלים עומדים ויורים בכל מי שמנסה לברוח pic.twitter.com/aqmFgaK4gL— אריאל עידן (@Arielidan20) October 19, 2023