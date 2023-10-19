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Появилось новое видео нападения террористов на фестиваль в Негеве 7 октября
19.10.2023 17:27 Анатолий Кравченко

Появилось новое видео нападения террористов на фестиваль в Негеве 7 октября

На новых кадрах видно, как террористы ХАМАС открывают огонь на фестивале "Нова" в районе южной общины Реим во время терактов 7 октября.

На видеозаписи, опубликованной группой South First Responders в Telegram, видно, как десятки террористов ХАМАС открывают огонь в сторону убегающих участников праздника.

В результате нападения на вечеринку под открытым небом погибло не менее 260 человек.

 

 

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