



Появилось новое видео нападения террористов на фестиваль в Негеве 7 октября

На новых кадрах видно, как террористы ХАМАС открывают огонь на фестивале "Нова" в районе южной общины Реим во время терактов 7 октября.



На видеозаписи, опубликованной группой South First Responders в Telegram, видно, как десятки террористов ХАМАС открывают огонь в сторону убегающих участников праздника.



В результате нападения на вечеринку под открытым небом погибло не менее 260 человек.



