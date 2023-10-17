



Появились новые подробности теракта в Брюсселе

Появились новые подробности теракта в Брюсселе, в результате которого погибли два гражданина Швеции, а еще один получил ранения.



На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях газетой Het Laatste Nieuws в понедельник видно, как мужчина в флуоресцентной куртке сходит со скутера, вооруженный, судя по всему, автоматом, и входит в соседнее здание со стеклянными фасадами.



Затем он стреляет, по крайней мере, в одного человека.



После стрельбы, произошедшей около 19:00, полиция и службы спасения оцепили близлежащие дороги.



Бельгийские СМИ сообщают, что двое убитых были одеты в футбольные майки шведской сборной.



По данным шведской телекомпании TV6, шведские футболисты заявили Uefa, что не хотят играть второй тайм матча, и бельгийская команда согласилась.



Премьер-министр Бельгии Александр де Кро выразил в социальных сетях свои "искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с сегодняшним ужасным нападением на шведских граждан в Брюсселе".



Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в социальных сетях, что ее мысли с семьями двух жертв отвратительного нападения в Брюсселе.