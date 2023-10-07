



Потеряна связь с штабом ЦАХАЛа на границе с Газой





Источник в органах безопасности сообщил порталу Walla о том, что полностью потеряна связь со штабом координации и связи ЦАХАЛа на границе сектора Газа.



В то же время продолжаются бои в окрестных поселениях, где находятся террористы ХАМАСа, а также в Офакиме, где до сих пор не разрешен кризис с заложниками.



Хаос, связанный с внезапным нападением ХАМАСа сегодня утром (в субботу) и проникновением сотен террористов на израильскую территорию, сказывается и на силах ЦАХАЛа.