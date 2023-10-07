Сирена ракетной тревоги: Нетивот и граница с Газой
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Потеряна связь с штабом ЦАХАЛа на границе с Газой
07.10.2023 15:40 Аркадий Бочаровский

Потеряна связь с штабом ЦАХАЛа на границе с Газой



Источник в органах безопасности сообщил порталу Walla о том, что  полностью потеряна связь со штабом координации и связи ЦАХАЛа на границе сектора Газа. 

В то же время продолжаются бои в окрестных поселениях, где находятся террористы ХАМАСа, а также в Офакиме, где до сих пор не разрешен кризис с заложниками.

Хаос, связанный с внезапным нападением ХАМАСа сегодня утром (в субботу) и проникновением сотен террористов на израильскую территорию, сказывается и на силах ЦАХАЛа. 

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