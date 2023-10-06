Новости » Арабо-израильский конфликт
Пострадавшие в инциденте в Туль Карме все еще в тяжелом состоянии
06.10.2023 08:18 Катя Шульц

Пострадавшие в инциденте в Туль Карме все еще в тяжелом состоянии

По последней информации из больницы Бейлинсон, состояние двух раненых в результате вчерашних событий Туль Карме, продолжает оставаться тяжелым.

Оба военных находятся в коматозном состоянии. Пациенты по-прежнему лежат в отделении интенсивной терапии, где им оказывается медицинская помощь.

За последние несколько дней пациенты перенесли серию сложных операций, которые помогли улучшить и стабилизировать их состояние. Врачи считают, что их жизни в настоящее время не находятся под угрозой.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы