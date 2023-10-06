



Пострадавшие в инциденте в Туль Карме все еще в тяжелом состоянии

По последней информации из больницы Бейлинсон, состояние двух раненых в результате вчерашних событий Туль Карме, продолжает оставаться тяжелым.



Оба военных находятся в коматозном состоянии. Пациенты по-прежнему лежат в отделении интенсивной терапии, где им оказывается медицинская помощь.



За последние несколько дней пациенты перенесли серию сложных операций, которые помогли улучшить и стабилизировать их состояние. Врачи считают, что их жизни в настоящее время не находятся под угрозой.