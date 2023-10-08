Постпред Израиля в ООН: эпоха переговоров с варварами завершена
Израиль не будет вести мирных переговоров с террористической организацией ХАМАС, которая напала на страну.
Об этом сказал постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан перед началом экстренного заседания Совбеза.
По его словам, теперь целью Израиля является полное уничтожение ХАМАСа.
"Эпоха разговоров с варварами завершена. Настало время уничтожить ХАМАС, полностью стереть его с лица земли, чтобы подобные ужасы больше не повторились", - подчеркнул он.