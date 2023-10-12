



Поставщики некачественных бронежилетов Украине пытались продать их ЦАХАЛу



В условиях острой нехватки средств защиты бойцов ЦАХАЛ собирался подписать сделку на десятки миллионов шекелей по закупке защитных жилетов для солдат с израильской компанией CAA.



Компания, по свидетельству очевидцев, предоставила Украине бронежилеты не соответствующие стандартам. Деньги уже были перечислены компании, но бронежилеты не были переданы в связи с отменой сделки. Только после обращения 12-го канала генеральный директор компании CAA решил вернуть деньги. Полиция начала расследование.



Представители компании принимают пожертвования от граждан на покупку бронежилетов, и обещают в течение нескольких дней предоставить бронежилеты и каски. Например, из переписки с представителем компании следует, что он требует полмиллиона шекелей в качестве первого взноса за 400 жилетов, еще полтора миллиона шекелей будут перечислены только после передачи товара. Сотрудники отдела развития и технологической инфраструктуры министерства обороны заявили, что компания не является официальным поставщиком Министерства обороны или ЦАХАЛа.



Источник, знакомый с генеральным директором компании заявил: "Израильская оружейная компания ранее заключила с Украиной контракт на десятки миллионов долларов, обещая поставлять защитные жилеты и боевое снаряжение. Жилеты он привез в Польшу, арендовал завод, нанял рабочих и не заплатил им. Жилеты поставили в Украину, представитель проверил жилеты, а они развалились. Вернули всю партию".



Источник также сообщил: "Я хотел бы предостеречь общественность - невинные жертвователи отдают деньги мошенникам. Следует очень осторожно относиться к покупке военного оборудования - гражданские лица могут заплатить деньги, а товара не увидеть. Существует опасность для жизней солдат ЦАХАЛа, если они будут носить такие жилеты ".



В свете полученных данных было начато расследование мошенничества в одном из крупнейших банков страны, а также в подразделении 433 Лахав. Голан, представитель компании Civilian HMO, которая занималась сбором средств, сказал: "Мы пришли сделать первоначальный заказ на защитные жилеты и каски. У всех поставщиков не было товаров, кроме этого парня, который утверждал, что у него есть 70 000 единиц, которые он может предоставить в течение нескольких дней. Задавали ему всевозможные вопросы, он передавал документы, которые вызывали подозрение. Уважающая себя компания не должна передавать документы, которые выглядят подобным образом".









