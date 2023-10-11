



Посольство Украины эвакуирует граждан из Израиля и Сектора Газа

Посольство Украины проводит эвакуацию украинцев с территории Израиля и Сектора Газа, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.



"Мы представляем помощь, как посольство, наиболее уязвимым категориям населения: это граждане, которые находились на лечении, это граждане с детьми, которые приехали временно, это туристы, у которых отменили рейсы и которые остались без возможности выезда", - отметил Корнийчук.



По его словам, на территории Израиля за помощью обратились около тысячи человек. Всего на консульском учете в Израиле находится около 15 тысяч граждан Украины.



"На первый эвакуационный рейс мы уже фактически распространили 200 билетов по, условно говоря, довоенной цене, в Румынию, на субботу, 14 октября. Я думаю, на 15 октября будем планировать еще один рейс", - уточнил дипломат, добавив, что аэропорт Бен Гурион работает в штатном режиме, однако из-за ажиотажа выросла стоимость билетов.



Помимо этого, посольство оказывает помощь гражданам, у которых нет возможности оплатить перелет, передает "Интерфакс-Украина".



"Мы оказываем экстренную помощь тем лицам, которые действительно доказали, что у них нет никаких средств к существованию. Мы для этого привлекаем спонсоров, и где-то 5-7 человек получили помощь, мы их разместили за счет спонсоров в мотелях на время до рейса. Они будут отправлены в Европу в ближайшее время", - отметил Корнийчук.



Кроме этого, отдельно проводится работа по эвакуации украинцев, проживающих в Секторе Газа. В отделении посольства Украины в Палестине на консульском учете находятся около тысячи человек, из них около 300 проживают в Секторе Газа.



"Задача в том, чтобы эвакуировать наших граждан. Сейчас группа инициативная нам собрала списки для эвакуации примерно на 160 человек, и это количество постоянно растет. Сначала вылет в Египет через Рафах, и дальше в любую третью страну, поскольку египтяне не позволяют лицам, даже гражданам Украины, которые въезжают как эвакуанты из Рафаха, находиться более 48 часов на их территории", - объяснил посол.