Новости » Арабо-израильский конфликт
Посольство США призывает граждан вылететь из Израиля "пока доступны" чартеры
14.10.2023 22:20 Наталья Богинская

Посольство США призывает граждан вылететь из Израиля "пока доступны" чартеры

Посольство США в Израиле призывает американских граждан, желающих покинуть страну, поторопиться и воспользоваться чартерными рейсамм, "пока они доступны".

В посольстве говорят, что американцы, желающие уехать, должны прийти в аэропорт завтра и "искать стол с флагом США", отметив, что прямых рейсов в США не будет, и что люди не смогут сами выбирать пункты назначения.

Те, кто решит воспользоваться предложением посольства, не смогут взять с собой домашних животных. Прежде чем ехать в аэропорт, необходимо сначала заполнить форму экстренного приема на веб-сайте посольства, говорится в сообщении.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы