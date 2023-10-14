



Посольство США призывает граждан вылететь из Израиля "пока доступны" чартеры

Посольство США в Израиле призывает американских граждан, желающих покинуть страну, поторопиться и воспользоваться чартерными рейсамм, "пока они доступны".



В посольстве говорят, что американцы, желающие уехать, должны прийти в аэропорт завтра и "искать стол с флагом США", отметив, что прямых рейсов в США не будет, и что люди не смогут сами выбирать пункты назначения.



Те, кто решит воспользоваться предложением посольства, не смогут взять с собой домашних животных. Прежде чем ехать в аэропорт, необходимо сначала заполнить форму экстренного приема на веб-сайте посольства, говорится в сообщении.

