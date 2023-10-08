Посольство Израиля в США: террористы захватили свыше 100 израильтян
Террористы ХАМАСа, атаковавшие Израиль, похитили свыше 100 граждан страны.
Об этом сказано в заявлении израильского посольства в США.
Уточняется, что среди захваченных в плен террористами были как мирные жители, так и военные.
По состоянию на утро, 8 октября, в Израиле погибли более 300 израильтян в результате атак террористов. Свыше 1800 человек получили ранения.
🚨 Operational Update: pic.twitter.com/hJlnftPmJN— Embassy of Israel to the USA | #IsraelUSA75 (@IsraelinUSA) October 8, 2023