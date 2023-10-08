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Посольство Израиля в США: террористы захватили свыше 100 израильтян
08.10.2023 10:47 Алина Груднева

Посольство Израиля в США: террористы захватили свыше 100 израильтян

Террористы ХАМАСа, атаковавшие Израиль, похитили свыше 100 граждан страны.

Об этом сказано в заявлении израильского посольства в США.

Уточняется, что среди захваченных в плен террористами были как мирные жители, так и военные.

По состоянию на утро, 8 октября, в Израиле погибли более 300 израильтян в результате атак террористов. Свыше 1800 человек получили ранения.

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