



Посольство Израиля в США: террористы захватили свыше 100 израильтян

Террористы ХАМАСа, атаковавшие Израиль, похитили свыше 100 граждан страны.



Об этом сказано в заявлении израильского посольства в США.



Уточняется, что среди захваченных в плен террористами были как мирные жители, так и военные.



По состоянию на утро, 8 октября, в Израиле погибли более 300 израильтян в результате атак террористов. Свыше 1800 человек получили ранения.