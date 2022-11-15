



Посол США "в ужасе" от теракта в Ариэле

Посол США в Израиле Томас Найдс отреагировал на теракт, который произошел сегодня в Ариэле. Напомним, что в результате атаки погибли три человека.



"В ужасе от буйства одного террориста сегодня в Ариэле, в результате которого трое израильтян погибли и столько же ранены. Мое сердце обращено к скорбящим семьям и раненым. Это бессмысленное насилие должно прекратиться!", - написал посол.



