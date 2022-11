Посол США "в ужасе" от теракта в Ариэле

Посол США в Израиле Томас Найдс отреагировал на теракт, который произошел сегодня в Ариэле. Напомним, что в результате атаки погибли три человека.



"В ужасе от буйства одного террориста сегодня в Ариэле, в результате которого трое израильтян погибли и столько же ранены. Мое сердце обращено к скорбящим семьям и раненым. Это бессмысленное насилие должно прекратиться!", - написал посол.





Horrified by the rampage of one terrorist today in Ariel that left three Israelis dead, and as many wounded. My heart goes out to the grieving families and those injured. This senseless violence needs to stop!