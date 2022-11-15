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Посол США "в ужасе" от теракта в Ариэле
15.11.2022 17:42 Ольга Белозерова

Посол США "в ужасе" от теракта в Ариэле

Посол США в Израиле Томас Найдс отреагировал на теракт, который произошел сегодня в Ариэле. Напомним, что в результате атаки погибли три человека.

"В ужасе от буйства одного террориста сегодня в Ариэле, в результате которого трое израильтян погибли и столько же ранены. Мое сердце обращено к скорбящим семьям и раненым. Это бессмысленное насилие должно прекратиться!", - написал посол.

 

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