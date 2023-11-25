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Посол США в Израиле: "Мы не успокоимся, пока все заложники не вернутся домой"
25.11.2023 14:48 MIGnews.com

Посол США в Израиле: "Мы не успокоимся, пока все заложники не вернутся домой"

Посол США в Израиле Джек Лью приветствует вчерашнее освобождение заложников.

"Это прекрасно что заложники воссоединяются со своими близкими. Мы не успокоимся, пока все не вернутся домой", - написал Лью на сайте X.

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Ранее в этом месяце Сенат США проголосовал за утверждение кандидатуры бывшего министра финансов США на пост посла в Израиле. Процесс его назначения был ускорен из-за войны.
 

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