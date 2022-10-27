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Посол США обеспокоен насилием со стороны поселенцев и арабским террором
27.10.2022 10:25 Алина Груднева

Посол США обеспокоен насилием со стороны поселенцев и арабским террором

Посол США в Израиле Томас Найдс обеспокоен ростом насилия в Иудее и Самарии как со стороны палестинцев, так и со стороны поселенцев.

 
Об этом он сказал в интервью на радиостанции "Галей ЦАХАЛ".   
 
"Позвольте мне прояснить: Израиль имеет право защищаться от любого террористического акта. Мы считаем, что уровень насилия со стороны поселенцев должен быть прекращен, и мы ясно дали это понять. Но не заблуждайтесь, мы поддерживаем Израиль и его безопасность и считаем, что он имеет право на защиту от террора", - сказал он.
 
Когда его спросили, эквивалентны ли "насилие" со стороны поселенцев и арабский террор, Найдс подчеркнул, что нет.
 
"Давайте проясним: это две разные проблемы, я вообще не отождествляю одну с другой", - добавил он.

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