



Посол: Около 4 тысяч граждан Украины выехали из Израиля

Около 4 тысяч граждан Украины покинули Израиль после нападения боевиков ХАМАС на страну, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.



"Посольству удалось эвакуировать 540 граждан. Всего со времени полномасштабного теракта выехало около 4 тысяч граждан Украины. Аэропорт имени Бен-Гуриона работает в обычном режиме. Много отказов иностранных компаний на работу, именно поэтому люди пользовались теми эвакуационными рейсами, которые предложило посольство", - отметил посол в эфире телемарафона.



По словам дипломата, граждане оплачивали билеты "фактически по себестоимости". Так, цена на чартеры была от 399 до 415 евро, все рейсы были в Румынию.



