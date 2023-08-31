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Посол о гибели в Израиле репатрианта из Украины: переехал из чувства миссии
31.08.2023 21:50 Алина Груднева

Посол о гибели в Израиле репатрианта из Украины: переехал из чувства миссии

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил соболезнования семье сержанта ЦАХАЛа Максима Молчанова, погибшего в результате теракта на КПП Маккабим.

"Посольство Украины в Израиле склоняет голову и выражает соболезнования семье военнослужащего, уроженца Украины, который совершил алию в Израиль из чувства миссии и любви к стране", - сказал Корнийчук.

Посол пожелал, чтобы оба народа, израильтяне и украинцы, получили долгожданных мира и спокойствия, а "боль перестанет быть частью нашей жизни".

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