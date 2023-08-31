



Посол о гибели в Израиле репатрианта из Украины: переехал из чувства миссии

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил соболезнования семье сержанта ЦАХАЛа Максима Молчанова, погибшего в результате теракта на КПП Маккабим.



"Посольство Украины в Израиле склоняет голову и выражает соболезнования семье военнослужащего, уроженца Украины, который совершил алию в Израиль из чувства миссии и любви к стране", - сказал Корнийчук.



Посол пожелал, чтобы оба народа, израильтяне и украинцы, получили долгожданных мира и спокойствия, а "боль перестанет быть частью нашей жизни".