



Посол Израиля выступал в ООН с фотографией убитых детей в руках

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан выступил в понедельник на специальном заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку и арабо-израильскому конфликту.



В своем выступлении посол Эрдан раскритиковал членов Совета за то, что они созвали встречу, чтобы осудить Израиль за его работу по защите своих граждан от палестинского террора, но не осудили и не приняли никаких мер против кровавого подстрекательства ПА против Израиля и поддержки и финансирования терроризма со стороны ПА.



Посол Эрдан сказал: "За последние недели Государство Израиль оплакивало гибель одиннадцати недавних жертв террора и десятки раненых. Эта встреча была еще раз инициирована, чтобы осудить Израиль. На этот раз за выдачу разрешений на строительство в уже существующих общинах. Разрешения на строительство на нашей родине вызывают международный резонанс, в то время как мертвые еврейские дети ничего не вызывают. Это полный позор".



Эрдан подчеркнул, что тот, кто в корне нарушает все соглашения, — это ПА, которая обязалась бороться с террором, но поступает противоположным образом, а также в одностороннем порядке присоединилась к ООН в качестве члена-наблюдателя без каких-либо переговоров и в полном противоречии со своими обязательствами.



Он добавил: «Вы все знаете об огромных, колоссальных масштабах незаконного строительства палестинцами по всей зоне C, в Иудее и Самарии, что является вопиющим нарушением международных соглашений — вы можете видеть это на местах. Почему это никогда не обсуждается Советом? "



Посол отметил, что председатель ПА Махмуд Аббас даже не осудил акты убийства и террора, и в то время как палестинцы раздавали конфеты толпе, празднующей убийство невинных мирных жителей, а представители ФАТХ расценили нападение на синагогу в Иерусалиме как акт героизма.



Эрдан сказал, что тот факт, что Совет Безопасности не считает уместным рассмотреть и осудить эти действия, является позором. Посол также заявил, что Палестинская администрация ведет чудовищную пропагандистскую кампанию, которой Геббельс и Гитлер очень гордились бы.



"Вы знаете, это не случайно, что Хадж Амин аль-Хусейни и палестинское руководство в то время были близкими союзниками Гитлера и позже возглавили отказ от Плана раздела ООН в 1947 году. С тех пор ничего не изменилось. Главная цель палестинцев осталась прежней — не допустить существования еврейского государства", — добавил он.



В своем выступлении посол Эрдан рассказал истории 11 человек, погибших в результате недавних терактов, в том числе братьев Яакова и Ашера Палей, шести и восьми лет, которые были убиты в результате тарана автомобиля в Иерусалиме. Посол представил их фотографии и почтил минутой молчания их память и память девяти других жертв террора.



"Эти два прекрасных ребенка были убиты только за то, что они евреи. Сегодняшнее собрание должно было быть созвано, чтобы осудить цену, уплаченную невинными израильтянами за подстрекательство и ненависть Палестинской администрации. Я не позволю, чтобы жертвы были забыты" - сказал Эрдан в заключение.

