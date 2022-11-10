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Посол Израиля в ООН сделал предостережение палестинцам
10.11.2022 18:59 Алина Груднева

Посол Израиля в ООН сделал предостережение палестинцам

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан предупредил государства-члены ООН о том, что Еврейское Государство ответит на односторонние действия палестинцев аналогичными мерами.

 
Комитет ООН по специальным политическим вопросам собрался, чтобы обсудить, стоит ли просить МУС вынести решение о том, стало ли присутствие Израиля в Иудее и Самарии, а также в Газе "аннексией".
 
Эрдан подверг критике "автоматическое большинство", поддерживающее палестинские инициативы в ООН.
 
"Израиль никогда не уступит никакому внешнему игроку, который попытается навязать ему палестинскую ненависть и экстремизм и попытается поставить под угрозу его будущее", - сказал Эрдан.

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