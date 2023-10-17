



Посол Израиля: ХАМАС использовал северокорейское оружие для нападения на Израиль

Посол Израиля в Южной Корее считает, что северокорейское оружие используется палестинскими боевиками ХАМАС для нападения на Израиль, хотя Пхеньян отверг эти обвинения, появившиеся в интернете, как беспочвенные.



Акива Тор, израильский посол, работающий в Южной Корее с 2020 г., в субботу по телефону из Сеула сообщил Корейской службе "Голоса Америки", что боевики ХАМАС используют оружие северокорейского производства.



"В Газе, поскольку именно она нападает на нас, используется северокорейское оружие", - завил Тор. "Не исключено, что это северокорейское оружие уже давно находится в Иране".



После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября на сайте X (бывший Twitter), появились фотографии реактивных гранатометов F-7 с утверждением, что они были произведены Северной Кореей.



Самопровозглашенный исследователь оружия под ником War Noir разместил фотографии ракет и пулеметов с подписью, что Армия обороны Израиля якобы захватила оружие северокорейского производства, принадлежащее бригадам "Аль-Кассам" в районе Газы.



Северная Корея опровергла информацию о том, что ее оружие было использовано ХАМАСом для нападения на Израиль, в заявлении, опубликованном в пятницу на государственном канале KCNA.



