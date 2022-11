Посол ЕС осудил взрывы в Израиле

Посол Европейского союза в Израиле Димитер Цанчев осудил двойной теракт в Иерусалиме.



"В ужасе от террористических актов в Иерусалиме, в результате которых погиб один человек и многие получили ранения, в том числе некоторые из них находятся в критическом и тяжелом состоянии. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Террор никогда не бывает оправданным", - написал он.





Horrified by the terror attacks in Jerusalem that killed one person and left many people injured, including some in critical and serious conditions. I express my deepest condolences to the family of the victims and wish a speedy recovery to all injured. Terror is never justified.