



Посол ЕС о теракте в Самарии: трусливый акт насилия

Посол Европейского Союза в Израиле Димитер Цанчев осудил сегодняшний теракт в Самарии, в результате которого погиб житель Хермеш Меир Тамари.



Дипломат выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего.



"Я потрясен и опечален еще одним обстрелом в Самарии, в результате которого погиб израильтянин - отец двоих детей. Я осуждаю этот гнусный, трусливый и жестокий акт насилия", - сказал посол.



По словам Цанчева, Евросоюз поддерживает Израиль и выступает против террора.

