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Посол ЕС о теракте в Самарии: трусливый акт насилия
30.05.2023 18:20 Алина Груднева

Посол ЕС о теракте в Самарии: трусливый акт насилия

Посол Европейского Союза в Израиле Димитер Цанчев осудил сегодняшний теракт в Самарии, в результате которого погиб житель Хермеш Меир Тамари.

Дипломат выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего.

"Я потрясен и опечален еще одним обстрелом в Самарии, в результате которого погиб израильтянин - отец двоих детей. Я осуждаю этот гнусный, трусливый и жестокий акт насилия", - сказал посол.

По словам Цанчева, Евросоюз поддерживает Израиль и выступает против террора.
 

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