



Посол Эрдан: 75 лет ООН продвигает ложную историю о еврейской “Накбе”

Постоянное представительство Израиля при Организации Объединенных Наций во главе с послом Гиладом Эрданом во вторник открыло в ООН уникальную выставку, посвященную “еврейской накбе”, в преддверии Дня памяти еврейских беженцев из арабских стран и Ирана, который состоится в среду.



Выставка была запущена в рамках борьбы посла Эрдана с ложным представлением, которое продвигает ООН по этому вопросу. Выставка включает в себя историческую документацию, иллюстрирующую жизнь евреев в арабских странах и Иране.



Гилад Эрдан говорит: “Уже 75 лет здесь, в ООН, рассказывается совершенно ложная история об израильско-палестинском конфликте. История, которая стирает настоящую Накбу, имевшую место сразу после объявления плана раздела”.



“Через сутки после принятия решения евреи были насильственно и жестоко изгнаны из арабских стран и Ирана. В этом году после долгой борьбы нам удалось разместить выставку с фотографиями, документирующими историю настоящей Накбы. Я буду продолжать бороться за правду и против ложного изложения событий, которое распространяют палестинцы и их сторонники", — добавил посол.