



Посол Египта в ЕС обвинил Запад в произраильской позиции

Посол Египта в Брюсселе осудил позицию Запада в отношении войны между Израилем и ХАМАСом, обвинив его в произраильской позиции, которая, подрывает его репутацию на Ближнем Востоке.



В интервью в своей брюссельской резиденции главный дипломат Каира в столице ЕС Бадр Абделатти также подчеркнул, что его страна не будет принимать палестинских беженцев, бегущих из Газы.



"Мы не позволим устроить еще одну Накбу за счет соседних стран, будь то Иордания или Египет", - заявил Абделатти в интервью POLITICO.