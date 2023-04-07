



Последствия израильских ударов по Ливану



После обстрела израильской территории десятками ракет из Ливана во время праздника Песах, ЦАХАЛ сегодня ночью атаковал цели ХАМАС в Ливане и секторе Газа.



По сообщениям из Ливана, атака произошла в лагере беженцев Ар-Рашидия недалеко от города Тира, и по палестинским целям было выпущено шесть ракет.



Ночные атаки произведены после того, как армия предположила, что ХАМАС несет ответственность за ракетный шквал из Ливана в сторону израильской территории. В течение прошлой ночи было зафиксировано 34 пуска в направлении северных поселений, пять из них упали в районе Израиля.



מפת תשתיות חמאס באזור צור וצידון. חלק מהן הותקפו הלילה (מודיעין גלוי) pic.twitter.com/LCCj0TUN7x — אינטלי טיימס - Intelli Times (@IntelliTimes) April 7, 2023

تضرر منشآت مشروع ري القاسمية في منطقة القليلة بشكل مباشر نتيجة القصف الاسرائيلي pic.twitter.com/Z28VBfpLsB — kataeb.org (@kataeb_Ar) April 7, 2023