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Последствия израильских ударов по Ливану
07.04.2023 10:29 Аркадий Бочаровский

Последствия израильских ударов по Ливану


После обстрела израильской территории десятками ракет из Ливана во время праздника Песах, ЦАХАЛ сегодня ночью атаковал цели ХАМАС в Ливане и секторе Газа. 

По сообщениям из Ливана, атака произошла в лагере беженцев Ар-Рашидия недалеко от города Тира, и по палестинским целям было выпущено шесть ракет. 

Ночные атаки произведены после того, как армия предположила, что ХАМАС несет ответственность за ракетный шквал из Ливана в сторону израильской территории. В течение прошлой ночи было зафиксировано 34 пуска в направлении северных поселений, пять из них упали в районе Израиля.
 

 

 
 

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