Последствия израильских ударов по Ливану
После обстрела израильской территории десятками ракет из Ливана во время праздника Песах, ЦАХАЛ сегодня ночью атаковал цели ХАМАС в Ливане и секторе Газа.
По сообщениям из Ливана, атака произошла в лагере беженцев Ар-Рашидия недалеко от города Тира, и по палестинским целям было выпущено шесть ракет.
Ночные атаки произведены после того, как армия предположила, что ХАМАС несет ответственность за ракетный шквал из Ливана в сторону израильской территории. В течение прошлой ночи было зафиксировано 34 пуска в направлении северных поселений, пять из них упали в районе Израиля.