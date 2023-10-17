



После заявлений против Израиля: Натали Портман удивила



Вслед за Галь Гадот и Ноа Тишби - теперь уже международная американо-израильская актриса Натали Портман также выражает свою поддержку Израилю. Вчера вечером, 16 октября, она призвала девять миллионов своих подписчиков сделать пожертвования для поселений в районе границы с Газой.



Американо-израильская актриса Натали Портман, которая в последние годы часто критикует Израиль в постах в поддержку Палестины - последний из которых был посвящен району Шейх-Джарра, - на этот раз сумела удивить новым "поворотом сюжета".



Портман поделилась ссылкой на пожертвования в пользу движения "Дрор Исраэль" и написала: "Дрор Исраэль оказывает первую помощь, образовательную и эмоциональную помощь детям и подросткам, эвакуированным из приграничной зоны, детям, живущим в городах, подвергающихся обстрелам, и детям работников по всей стране, чтобы их родители могли ухаживать за ранеными, когда школы закрыты". Она также рекомендовала делать пожертвования для освобождения заложников, а также для их безопасности и здоровья.

