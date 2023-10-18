



После взрыва в больнице: в Газе обновили данные по погибшим и раненым

Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАСу, обновило данные по погибшим и раненым в ходе операции ЦАХАЛа "Железные мечи".



Соответствующие данные предоставлены на следующее утро после взрыв в арабской больнице.



По обновленной информации, с момента начала войны в Газе погибли 3200 человек, а ранены более 11 тысяч.



Журналисты обратили внимание на математические противоречия. Дело в том, что накануне в Газе говорили о 3000 погибших и 12500 раненых.