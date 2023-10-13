



После предупреждения об атаке: два джипа проехали вдоль границы и вернулись



Вечером 12 октября публикуется информация о том, что за несколько часов до начала масштабной атаки ХАМАСа по всей границе вдоль Газы два бронированных джипа ЦАХАЛа были вызваны к границе после предупреждения о подозрительных инцидентах.



Теоретически речь шла о наличии тоннелей, из которых может быть осуществлена инфильтрация на территорию Израиля.



В этот момент командир сектора переговорил с командирами на местах, и после расследования и прочесывания они вернулись на базу, а инцидент остался неясным и нераскрытым.



Возникает вопрос, были ли зафиксированы подземные передвижения, которые вызвали срабатывание тревоги в технологической системе. Неясно, дорыли ли в этот момент тоннель боевики ХАМАСа - последний тоннель, или это была индикация на некие необычные передвижения у заградительных учреждений, которая не была до конца проверена сотрудниками спецслужб.