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После предупреждения об атаке: два джипа проехали вдоль границы и вернулись
13.10.2023 10:14 Аркадий Бочаровский

После предупреждения об атаке: два джипа проехали вдоль границы и вернулись


Вечером 12 октября публикуется информация о том, что за несколько часов до начала масштабной атаки ХАМАСа по всей границе вдоль Газы два бронированных джипа ЦАХАЛа были вызваны к границе после предупреждения о подозрительных инцидентах. 

Теоретически речь шла о наличии тоннелей, из которых может быть осуществлена инфильтрация на территорию Израиля.

В этот момент командир сектора переговорил с командирами на местах, и после расследования и прочесывания они вернулись на базу, а инцидент остался неясным и нераскрытым. 

Возникает вопрос, были ли зафиксированы подземные передвижения, которые вызвали срабатывание тревоги в технологической системе. Неясно, дорыли ли в этот момент тоннель боевики ХАМАСа - последний тоннель, или это была индикация на некие необычные передвижения у заградительных учреждений, которая не была до конца проверена сотрудниками спецслужб.

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