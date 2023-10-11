



После обстрела со стороны Ливана и Сирии Израилю угрожает война на много фронтов

К ХАМАСу присоединились террористические группировки в Ливане и Сирии. В прошлом Израиль уже наблюдал подобное явление - атаки из Ливана, Сирии и даже из Ирака во время войны в мае 2021 года. В начале этого года Израиль также наблюдал ракетные обстрелы из Ливана во время праздника Песах, а в течение лета участились обстрелы из Дженина.



Пока что нападения на севере страны были незначительными. Однако нарастают опасения, что конфликт будет многофронтовым. Израиль готовился к такому сценарию на протяжении многих лет.



Между тем, поддерживаемые Ираном хути в Йемене также предупредили, что могут присоединиться к войне против Израиля. По сообщению агентства Reuters, лидер йеменской группировки Хути Абдель Малек аль-Хути заявил во вторник, что если США напрямую вмешаются в конфликт в Газе, то группировка ответит обстрелом беспилотниками и ракетами, а также предпримет другие военные варианты. Хути также заявили, что есть красные линии, когда речь идет о Газе. Возможно, они готовы координировать свои действия с другими группировками.



В последние годы, судя по всему, иранская "ось" задействовала и другие подразделения в Сирии и Ливане. Например, ХАМАС направил свое руководство в Ливан для координации действий. Это является частью усилий Ирана по "объединению" различных фронтов против Израиля.