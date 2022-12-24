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После коалиционных соглашений: в ПА предупреждают о "взрыве"
24.12.2022 19:17 Ольга Белозерова

После коалиционных соглашений: в ПА предупреждают о "взрыве"

Палестинцы выразили глубокую озабоченность по поводу соглашений, подписанных между Биньямином Нетаниягу и его партнерами по коалиции, особенно главой "Оцма Йехудит" Итамаром Бен-Гвиром и Бецалелем Смотричем (Религиозный сионизм).

В ПА предупредили, что политика нового правительства Израиля приведет к "взрыву", и призвали международное сообщество готовиться к худшему сценарию. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Власти ПА призвали международное сообщество, администрацию США и Европейский союз связать свои отношения с правительством Нетаниягу "в той мере, в какой он привержен международному праву, решениям, касающимся международной законности, и принципам прав человека".

Министерство иностранных дел ПА заявило, что "с большой серьезностью" относится к сообщениям в израильских СМИ о "злополучных соглашениях Нетаньяху с его крайне правыми фашистскими партнерами по коалиции". 

Среди прочего палестинцы обеспокоены, что коалиционные соглашения "позволят аннексировать Иудею и Самарию и легализировать аванпосты поселенцев", а также предоставить Бен-Гвиру "лицензию на работу и продвижение смертной казни". 

"Министерство иностранных дел предупредило об опасностях реализации этих договоренностей в отношении конфликта и всего региона, особенно последствий изменения статус-кво в Иерусалиме и его святынях, главным из которых является благословенная мечеть Аль-Акса", - заявили в ПА. 

Махмуд Аббас заявил, что палестинцы будут противостоять политике Израиля с помощью "мирного сопротивления" и действий в международных судах и форумах.

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