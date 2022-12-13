



Посланник ООН встретился с представителем ПА

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд встретился с генсеком исполкома ООП Хусейном Альшейхом.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Обсудили политическую ситуацию в Палестине и Израиле", — сказал он.

По словам Веннесланда, подтверждено, что ООН будет продолжать активно взаимодействовать с обеими сторонами, чтобы противостоять негативным тенденциям и вернуть их на политический путь, который положит конец "оккупации и реализует решение о двух государствах".