



Посланник ООН "в ужасе" от убийства палестинца в Самарии

Посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд осудил вчерашнее убийство палестинца Амера Хаммади Муфлеха в Самарии, когда тот попытался сесть в израильский автомобиль и отобрать оружие у офицера.

"Я потрясен убийством палестинца Амера Муфлеха во время перестрелки с израильским солдатом. Мои искренние соболезнования его скорбящей семье", — сказал дипломат.

По его словам, такие инциденты должны быть расследованы в полном объеме, а виновные должны быть привлечены к ответственности.