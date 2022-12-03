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Посланник ООН "в ужасе" от убийства палестинца в Самарии
03.12.2022 11:50 Алина Груднева

Посланник ООН "в ужасе" от убийства палестинца в Самарии

Посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд осудил вчерашнее убийство палестинца Амера Хаммади Муфлеха в Самарии, когда тот попытался сесть в израильский автомобиль и отобрать оружие у офицера.

 
"Я потрясен убийством палестинца Амера Муфлеха во время перестрелки с израильским солдатом. Мои искренние соболезнования его скорбящей семье", — сказал дипломат. 
 
По его словам, такие инциденты должны быть расследованы в полном объеме, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

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