



Посланник ООН проигнорировал израильтян-жертв террора в своем отчете

Координатор ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд сообщил Совету Безопасности в четверг, что более 20 израильтян были убиты в результате арабо-израильского конфликта с начала 2022 года.



Как сообщает Ynet, в отчет Веннесланда не включены данные о 12 израильтянах, ставших жертвами террора.



По данным МИД, Веннесланд опирался на данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, которое признало израильтянами только 19 жертв терактов в 2022 году.



Однако, по оценкам Израиля, 31 израильтянин и иностранный рабочий были убиты в результате терактов. Министерство иностранных дел заявило, что в отчете ООН проигнорированы жертвы терактов, в том числе Арье Щупак и Тадесе Ташуме, которые были убиты в результате взрыва бомбы в Иерусалиме, и другие.



Обращения посла Израиля в ООН Гилада Эрдана о переоценке представленных данных до сих пор остались без ответа.