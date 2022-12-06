



Посланник ООН на Ближнем Востоке вызван в МИД Израиля

Посланник ООН на Ближнем Востоке Тор Вансланд был вызван в Министерство иностранных дел для разъяснительной беседы в связи с твитом, в котором он определил инцидент в Хаваре как конфронтацию и направил соболезнования семье террориста Амера Хаммади Мофалаха.



Террорист был застрелен офицером МАГАВ после того, как он попытался забраться в израильский автомобиль, схватить оружие офицера и ударить его ножом. Вансланд написал тогда: "Я в ужасе от убийства палестинца Амера Мофалаха во время стычки с израильским солдатом возле Хавара. Я выражаю искренние соболезнования его семье. Такие инциденты должны быть полностью расследованы как можно быстрее, а виновные в них должны быть привлечены к ответственности."