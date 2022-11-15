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Посланник ООН на Ближнем Востоке осудил теракт в Ариэле
15.11.2022 19:20 Ольга Белозерова

Посланник ООН на Ближнем Востоке осудил теракт в Ариэле

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил теракт, который произошел сегодня в Ариэле. Напомним, что в результате теракта были убиты три человека.

"Я потрясен сегодняшним нападением палестинца возле поселения Ариэль, в результате которого погибли 3 израильтянина. Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Не может быть оправдания актам насилия против мирных жителей, которые должны быть безоговорочно осуждены всеми", - заявил Веннесланд. 

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