



Посланник ООН на Ближнем Востоке осудил теракт в Ариэле

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил теракт, который произошел сегодня в Ариэле. Напомним, что в результате теракта были убиты три человека.



"Я потрясен сегодняшним нападением палестинца возле поселения Ариэль, в результате которого погибли 3 израильтянина. Мои глубочайшие соболезнования семьям погибших. Не может быть оправдания актам насилия против мирных жителей, которые должны быть безоговорочно осуждены всеми", - заявил Веннесланд.