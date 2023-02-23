



Посланник ООН "глубоко обеспокоен" рейдом ЦАХАЛа в Шхеме

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд призвал к деэскалации после рейда ЦАХАЛа в Шхеме, в ходе которого были убиты террористы, часть из которых планировала совершить теракт в ближайшие дни.



Как стало известно, число погибших палестинцев возросло до 11.



"Ранее сегодня 11 палестинцев, в том числе пожилой мужчина и несовершеннолетний, были убиты и около 100 получили ранения в ходе операции израильских сил безопасности по задержанию и последовавших за этим столкновений с вооруженными палестинцами в Шхеме. Я глубоко обеспокоен продолжающимся циклом насилия и потрясен гибелью мирных жителей", — сказал он.



По словам Веннесланда, он взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами для "деэскалации ситуации".



"Я призываю все стороны воздерживаться от шагов, которые могут еще больше обострить и без того взрывоопасную ситуацию", — призвал он.



Что примечательно, несмотря на призывы, террористы ночью запустили шесть ракет из Газы в направлении Израиля, из которых одна упала на открытой местности, а остальные были перехвачены. В ответ ЦАХАЛ нанес удар по заводу ХАМАСа, где производится оружие, и по военному комплексу террористов.